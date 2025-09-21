العالم اليوم - ترامب وفانس حاضران.. استعدادات ضخمة لمراسم تأبين تشارلي كيرك

انتم الان تتابعون خبر ترامب وفانس حاضران.. استعدادات ضخمة لمراسم تأبين تشارلي كيرك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 03:13 مساءً - سيشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه المرشح جيه دي فانس، لاحقا الأحد، في مراسم تأبين واسعة للناشط المحافظ الراحل تشارلي كيرك، والتي ستقام في ملعب كرة القدم الشهير "ستيت فارم" بمدينة غلينديل بولاية أريزونا، وسط حضور جماهيري كبير متوقع وإجراءات أمنية استثنائية.

وتأتي المراسم بعد نحو أسبوعين على مقتل كيرك (31 عاما)، الذي اُغتيل في 10 سبتمبر الجاري خلال فعالية طلابية في ولاية يوتا، برصاصة واحدة أطلقها شاب يبلغ من العمر 22 عاما، قال للمحققين إنه ارتكب الجريمة لأنه "سئم من كراهية كيرك".

ووفقا للمنظمين، سيمتلئ الملعب الذي يتّسع لأكثر من 73 ألف شخص، فيما تم تجهيز مساحات إضافية في الساحات المحيطة، نظرا للإقبال المرتقب الكبير من أنصار حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" (MAGA) التي ينتمي إليها كيرك.

وأكد المتحدث باسم منظمة "Turning Point USA"، التي أسّسها كيرك، أن الحدث يحظى بتصنيف أمني هو الأعلى من قبل وزارة الأمن الداخلي، مماثل لذلك المخصص لمباريات السوبر بول، في ظل التوترات السياسية المصاحبة للحادثة.

وكان كيرك من أبرز الوجوه المحافظة الشابة في الولايات المتحدة، ومعروفا بقربه من ترامب والتيار اليميني.

وقد استغل ترامب الجريمة لتجديد هجومه على خصومه السياسيين، محمّلا مسؤولية ما جرى لما وصفها بـ"المنظمات اليسارية المتطرفة"، رغم تأكيد السلطات أن الجريمة عمل فردي لا تقف خلفه جهات منظمة.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة، والانقسام الحاد بين التيارات الفكرية، حيث عبّر عدد من المراقبين عن خشيتهم من أن تكون هذه الجريمة مؤشرًا على مرحلة جديدة من التوتر والعنف المتبادل بين التيارات المتصارعة.