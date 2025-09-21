نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاعتراف بدولة فلسطين.. نائب رئيس الوزراء البريطاني يربطه بعملية سلام شاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ديفيد لامي، نائب رئيس الوزراء البريطاني، أن لندن تسعى للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن الاعتراف لا يعني إعلان الدولة الفلسطينية بشكل فوري، لكنه يمثل خطوة أساسية في إطار عملية سلام شاملة.

آفاق السلام في ظل التصعيد الإسرائيلي

وخلال مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينج" على شبكة "سكاي نيوز"، أشار لامي إلى أن فرص السلام تبدو قاتمة في ظل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، إلى جانب استمرار خطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

الاعتراف على أساس حدود 1967

شدد لامي على أن الاعتراف البريطاني يجب أن يستند إلى حل الدولتين، بحيث تكون حدود الدولة الفلسطينية وفق خطوط الرابع من يونيو 1967، مع "قدس مشتركة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على فرص السلام.

قرار ستارمر المرتقب

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، سيتخذ القرار النهائي في وقت لاحق من اليوم بشأن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وذكّر بأن ستارمر كان قد دعا في يوليو الماضي الحكومة الإسرائيلية إلى وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وبدء مفاوضات جادة نحو اتفاق سلام طويل الأمد، إلا أن إسرائيل لم تقدم أي خطوات جوهرية لتحقيق ذلك.