نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الخارجية الفلسطينية: 10 دول ستعترف بدولة فلسطين في مؤتمر نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين أن عشر دول ستعلن رسميًا اعترافها بدولة فلسطين خلال فعاليات مؤتمر نيويورك، الذي ينعقد بالتزامن مع المناقشات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا لتجديد الزخم حول حل الدولتين، وتعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع جديد على الأرض.

تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة

وخلال مؤتمر صحفي، كشفت شاهين أن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا نحو ألف هجوم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025، في مستوى وصفته بـ "غير المسبوق من العنف".

وأضافت أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة منهجية تهدف إلى تقويض فرص الحل السياسي، وفرض سياسة الأمر الواقع عبر الاستيطان والعنف المسلح.

سياسات إسرائيل تهدد حل الدولتين

وشددت الوزيرة الفلسطينية على أن إسرائيل تسعى إلى تدمير آفاق حل الدولتين، وتمارس سياسة "فصل عنصري" بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات من شأنه إبقاء المنطقة في حالة من التوتر والتصعيد المستمر.

وأكدت أن المخططات الإسرائيلية تهدف إلى تقويض أي جهود دولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

الأسرى الفلسطينيون والتطهير العرقي

كما لفتت شاهين إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تضاعف ثلاث مرات خلال الفترة الأخيرة، محذرة من استمرار ما وصفته بـ "جرائم التطهير العرقي" التي تُمارس في غزة والضفة الغربية على حد سواء.

ودعت الوزيرة المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، مؤكدة أن الصمت الدولي يمنح إسرائيل غطاءً للاستمرار في ممارساتها.

الأولوية: وقف النار وتدفق المساعدات

وأكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يعانون أوضاعًا إنسانية كارثية.

وشددت على أن أي خطوات سياسية لا يمكن أن تنجح دون معالجة الوضع الإنساني وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

بهذه التصريحات، أعادت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن الاعتراف الدولي المتزايد بفلسطين يشكل خطوة استراتيجية على طريق إنهاء الاحتلال وتجديد الأمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، رغم ما تواجهه القضية من تحديات خطيرة على الأرض.