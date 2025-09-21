نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 8 جنود إسرائيليين من لواء كفير في حادث انقلاب مركبة عسكرية قرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مصادر في الإعلام الإسرائيلي، بإصابة ثمانية جنود من لواء كفير إثر حادث انقلاب مركبة عسكرية عند مشارف مدينة غزة صباح اليوم الأحد.

وأكدت القناة أن الإصابات وقعت نتيجة الحادث دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها.

خلفية عن لواء كفير

يُعد لواء كفير واحدًا من ألوية المشاة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويشارك بشكل متكرر في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويضم اللواء وحدات متخصصة في الاقتحامات ومكافحة ما تصفه إسرائيل بـ "الأنشطة المسلحة".

تزايد الحوادث العسكرية الإسرائيلية

يأتي هذا الحادث في وقت يتواصل فيه التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تقارير متزايدة عن خسائر بشرية ومادية في صفوف جيش الاحتلال سواء بسبب العمليات العسكرية أو الحوادث الميدانية.

وتثير هذه الحوادث المتكررة تساؤلات داخل إسرائيل حول مستوى الجاهزية العسكرية وظروف عمل الجنود في مناطق العمليات.