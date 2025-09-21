العالم اليوم - قسد: قتلى وجرحى بقصف على قرية أم تينة.. ودمشق تنفي

انتم الان تتابعون خبر قسد: قتلى وجرحى بقصف على قرية أم تينة.. ودمشق تنفي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 11:21 صباحاً - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فجر الأحد، مقتل 7 مدنيين وإصابة 4 آخرين نتيجة قصف مدفعي شنته قوات تابعة للحكومة السورية على قرية أم تينة في ريف دير حافر شرقي حلب.

وذكرت قسد في بيان لها: "ارتكبت فصائل تابعة لحكومة دمشق المؤيدة لتركيا مساء السبت مجزرة بحق المدنيين في قرية أم تينة بريف دير حافر شرقي حلب، حيث بدأت الهجمات بالطائرات المسيّرة، تلتها موجة من القصف المدفعي المكثف عند الساعة السابعة مساءً، مستهدفة منازل الأهالي بشكل مباشر".

وأضاف البيان: "نتيجة لهذه الهجمات، قتل 7 مدنيين وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة".

وفي وقت سابق من مساء السبت، ذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن طائرة مسيرة تابعة للحكومة السورية الانتقالية استهدفت نقطة عسكرية لقواتها في ريف حلب.

وزارة الدفاع السورية تنفي

من جانبها، نفت وزارة الدفاع السورية قيام قواتها باستهداف قرية أم تينة وشددت على أن الجهة التي قصفت القرية هي قوات "قسد".

وذكرت وزارة الدفاع السورية: "رصدت قواتنا إطلاق صواريخ من إحدى راجمات (قسد) باتجاه قرية أم تينة في ريف حلب الشرقي".

وأضافت: "قوات قسد قامت السبت باستهداف عدة قرى في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون".

تحذير الشرع

وفي وقت سابق، حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من أن فشل مسار دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قبل نهاية العام الحالي قد يدفع تركيا إلى التحرك عسكريا.

وأكد الشرع أن بعض الأجنحة داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني تعرقل تنفيذ الاتفاقات.

ورفض الشرع مطالب "قسد" المتعلقة باللامركزية، موضحا أن القانون السوري رقم 107 يضمن أصلا نسبة 90 بالمئة من اللامركزية الإدارية، معتبرا أن هذه المطالب ليست سوى "غطاء للنزعة الانفصالية".

وأوضح أن "قسد" التي تجاهلت دعوة عبد الله أوجلان لحلّ نفسها، أصبحت تشكل تهديدا للأمن القومي في تركيا والعراق، لافتا إلى أن أنقرة امتنعت سابقا عن شن عمليات عسكرية ضدها استجابة للجهود السورية، لكنه ألمح إلى أن صبر تركيا قد ينفد مع نهاية العام إذا لم يتحقق الاندماج.