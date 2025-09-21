نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استؤنفت صباح اليوم الأحد، 21 سبتمبر 2025، عملية دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بعد توقف دام يومين بسبب عطلة الجمعة والسبت، وفقًا لمصادر بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء.

وأكد المصدر أن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" الـ41، التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر المصري، بدأت تحركها من البوابة الفرعية لميناء رفح البري متجهة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها قطاع غزة.

تحمل القافلة مساعدات غذائية متنوعة، مستلزمات طبية وأدوية علاجية، بالإضافة إلى المستلزمات الإيوائية، في إطار الجهود المصرية المستمرة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

يعمل الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات عند الحدود منذ بداية الأزمة، مع استمرار تأهب ميناء رفح البري المصري لاستقبال القوافل.

وقد بلغت المساعدات التي تم إدخالها أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المواد الإنسانية والإغاثية، بجهود 35 ألف متطوع.

يأتي استئناف دخول المساعدات في ظل استمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي، الذي أغلق المنافذ المؤدية إلى قطاع غزة منذ مارس 2025، ومنع إدخال شاحنات المساعدات والوقود والمعدات الثقيلة اللازمة لإعادة الإعمار، رغم الاتفاقيات المؤقتة ووقف إطلاق النار الجزئي.

وقد شهدت المنطقة محاولات من الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.