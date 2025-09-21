نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون منذ فجر اليوم الأحد، نتيجة استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة في مدينة غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

تفاصيل القصف الإسرائيلي

شهد حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة تفجير مدرعة مفخخة، في وقتٍ أقدمت فيه قوات الاحتلال على تفجير مجنزرة بأطنان من المتفجرات في منطقة تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير منازل المدنيين وإجبار السكان على النزوح نحو الجنوب، وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

إطلاق نار على المدنيين

بالتزامن مع القصف، فتحت قوات الاحتلال النيران بشكل مباشر على الفلسطينيين المنتظرين للحصول على المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة، كما تشهد منطقة محيط جسر وادي غزة عمليات إطلاق نار متواصلة، ما يزيد من تفاقم معاناة المدنيين.

الأوضاع الإنسانية

يأتي هذا التصعيد في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود داخل القطاع، مع تواصل استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية، الأمر الذي دفع آلاف العائلات إلى النزوح القسري نحو مناطق أقل تضررًا، رغم أن القصف الإسرائيلي يطال مختلف أرجاء القطاع.