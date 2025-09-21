نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين.. و6 دول أخرى تلحق بها غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تاريخية من المتوقع أن تُحدث صدى واسعًا على الساحة الدولية، تستعد المملكة المتحدة اليوم الأحد للإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين، حيث ذكرت صحيفة التليجراف أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيصدر بيانًا رسميًا يؤكد التوجه الجديد لبلاده.

ويأتي هذا التحرك بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة عامها الثاني وسط تفاقم الأزمة الإنسانية، ومن المقرر أن يعقد غدًا الاثنين مؤتمر على هامش اجتماعات قمة نيويورك، بمشاركة زعماء العالم، لدعم مبادرة حل الدولتين، حيث يتوقع أن تنضم عدة دول إلى الاعتراف بفلسطين، أبرزها فرنسا.

وبذلك، تلتحق دول أخرى مثل بلجيكا، أستراليا، البرتغال، كندا، ومالطا بالموقف البريطاني، لتضاف إلى أكثر من 145 دولة كانت قد أعلنت بالفعل اعترافها بفلسطين.

كما شهد ربيع عام 2024 اعتراف دول أوروبية وكاريبية جديدة بالدولة الفلسطينية، منها إسبانيا، النرويج، أيرلندا، جامايكا، وبربادوس.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا المجتمع الدولي إلى عدم الخشية من ردود الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة، مشددًا على أن إسرائيل تواصل سياسات تهدف إلى تدمير غزة وضم الضفة الغربية.

وأكد أن التحركات الأخيرة تمثل "فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط من أجل وقف هذا التدمير والضم".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت يوم الجمعة الماضي بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك"، الذي يتضمن خطوات عملية، محددة زمنيًا ولا رجعة فيها، نحو تنفيذ حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.