نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة المساعدات الـ41.. مصر تواصل جهودها لإغاثة قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، أرسلت مصر اليوم الأحد قافلة المساعدات الإنسانية رقم 41 عبر معبر رفح متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك استمرارًا للجهود الإغاثية التي بدأتها القاهرة منذ 27 يوليو الماضي.

محتويات القافلة الجديدة

وبحسب مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، زياد قاسم، فإن القافلة تضم:

مواد غذائية متنوعة تُستخدم في إعداد الوجبات الساخنة التي يتم توزيعها داخل القطاع عبر فرق "المطبخ العالمي".

كميات كبيرة من الطحين والحبوب والزيوت الأساسية.

حليب أطفال ومواد غذائية ضرورية تُسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة لآلاف العائلات الفلسطينية.

أهمية المساعدات المصرية لقطاع غزة

تأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل الإغاثية التي ترسلها مصر بشكل دوري للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في الغذاء والمواد الأساسية والتدهور الكبير في الأوضاع المعيشية للسكان.



وتُعد هذه القوافل جزءًا من جهود القاهرة المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم الإغاثة العاجلة في أوقات الأزمات.