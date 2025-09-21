العالم اليوم - إطلاق نار في نيو هامبشاير الأميركية يسفر عن إصابة عدة أشخاص

انتم الان تتابعون خبر إطلاق نار في نيو هامبشاير الأميركية يسفر عن إصابة عدة أشخاص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 06:28 صباحاً - أعلنت شرطة ولاية نيو هامبشاير الأميركية مساء السبت بالتوقيت المحلي، عن تعرض العديد من الأشخاص للإصابة بطلقات نارية في ناد ريفي.

وقالت الشرطة إن عمليات إطلاق النار وقعت في نادي "سكاي ميدو كانتري كلوب" في مدينة ناشوا.

وأشارت الشرطة إلى أن اثنين من المشتبه بهما هربا من مكان الحادث، وإنه تم اعتقال أحدهما في حين لا يزال الآخر حرا طليقا.

ولم تتوفر أية معلومات بشكل فوري عن حالة المصابين.

وتقع ناشوا على مسافة نحو 70 كيلومترا شمال غرب بوسطن، على حدود ولاية ماساتشوستس مباشرة.

وأصدرت مدينة دانستابل، بولاية ماساتشوستس، المجاورة لمدينة ناشوا، أمرا للسكان بالبقاء داخل منازلهم.