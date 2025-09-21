بيان تحذيري من القسام: هذه الصورة وداعية

بيان تحذيري من القسام: هذه الصورة وداعيةنشرت كتائب القسام صورة وداعية للأسرى الإسرائيليين لديها، عبر منصة "تلغرام" وأرفقتها برسالة قالت فيها: "بسبب تعنت نتنياهو وخضوع زامير، صورة وداعية إبان بدء العملية البرية في غزة".

وأكدت القسام، أن الأسرى الإسرائيليين موزعون داخل أحياء مدينة غزة، مشيرة إلى أن «غزة ستكون مقبرة لجنود الجيش الإسرائيلي"، ووجهت رسالة، قبل يومين، إلى قيادة الاحتلال العسكرية والسياسية أكدت فيها أن "غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم".

وتابعت: "أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعداداً إضافية من القتلى والأسرى، فلقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم، كما أن جرافاتكم ستكون أهدافاً مميزة لمجاهدينا وسبباً لزيادة أعداد الأسرى لدينا".

وأكدت قيادة القسام أنّ أسرى الاحتلال "موجودون داخل أحياء مدينة غزة"، مشيرة إلى أنّ الكتائب "لن تكون حريصة على حياتهم طالما نتنياهو قرر قتلهم".

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، بهدف "السيطرة على غزة والقضاء على حركة حماس"، وفق قيادة العدو.