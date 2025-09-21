عمرو أديب: "لو حصل شيء بينا وبين إسرائيل، فإحنا بينا وبين أوضة نوم نتنياهو دقيقتين ونصف فقط"

أحمد جودة - القاهرة - عمرو أديب: بين مصر وإسرائيل "أوضة نوم نتنياهو" فقط

في تعليقه على الأوضاع المتوترة بالمنطقة، قال الإعلامي عمرو أديب إن المسافة بين مصر وإسرائيل قصيرة للغاية، مضيفًا: "لو حصل شيء بينا وبين إسرائيل، فإحنا بينا وبين أوضة نوم نتنياهو دقيقتين ونصف فقط."

تصريحات لافتة على الهواء

أوضح أديب، خلال برنامجه، أن المشهد الإقليمي أصبح أكثر حساسية، وأن أي تطور مفاجئ يمكن أن يغير المعادلات بشكل كبير. وأضاف أن إسرائيل تتابع بقلق ما يحدث على حدودها، بينما مصر تضع أمنها القومي فوق كل اعتبار.

التأكيد على الأمن القومي

وأكد أديب أن القاهرة لن تسمح بتهديد استقرارها أو المساس بأمنها القومي، مشددًا على أن مصر لديها أوراق قوية وتعرف جيدًا كيف تدير أزماتها مع الحفاظ على مكانتها الإقليمية.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

تصريح "أوضة نوم نتنياهو" أثار جدلًا واسعًا بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض توصيفًا دقيقًا لحساسية الموقف، بينما رآه آخرون مبالغة إعلامية تهدف لجذب الانتباه.