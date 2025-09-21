نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- التليجراف: بريطانيا تستعد لإعلان الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

التليجراف: بريطانيا تستعد لإعلان الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين اليوم

كشفت صحيفة التليجراف البريطانية في تقرير عاجل، أن رئيس وزراء بريطانيا سيصدر، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا يؤكد فيه عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وتأتي في ظل التطورات المتسارعة على الساحة الدولية.

خطوة بريطانية غير مسبوقة

من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني قرار الاعتراف خلال بيان رسمي، وهو ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في الموقف البريطاني تجاه القضية الفلسطينية، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات العالمية للعدوان الإسرائيلي على غزة.

السياق الدولي والتحركات الأوروبية

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التحضيرات لعقد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك غدًا الاثنين، بمشاركة فرنسا والسعودية وعدد من الدول، والذي يُنتظر أن يشكل محطة فارقة في مسار الاعتراف الدولي بفلسطين.

وكانت فرنسا قد أعلنت بالفعل عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما انضمت إليها عدة دول أوروبية وأخرى غربية في موقف موحد غير مسبوق.

الرسالة السياسية لبريطانيا

يرى مراقبون أن اعتراف بريطانيا بفلسطين يعكس رغبتها في لعب دور محوري في إعادة إحياء عملية السلام، وتوجيه رسالة قوية لإسرائيل بضرورة وقف التصعيد العسكري والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

التأثير على القضية الفلسطينية

القرار البريطاني المنتظر يُعد دفعة قوية للمطالب الفلسطينية بإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أنه سيزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل للانخراط في مسار التسوية السياسية.