العالم اليوم - أموريم: سأنسى ما فعله كاسيميرو في مباراة اليونايتد وتشيلسي

انتم الان تتابعون خبر أموريم: سأنسى ما فعله كاسيميرو في مباراة اليونايتد وتشيلسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 02:16 صباحاً - بدا روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد متحفظا في تصريحاته بعد الفوز الثمين على تشيلسي 2- 1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصرّح أموريم عبر قناة "بي بي سي" عقب اللقاء قائلا: "كل فوز في هذه المرحلة يبقى مهما للغاية، خاصة أمام منافس قوي بحجم تشيلسي".

وأضاف المدرب البرتغالي: "بدأنا المباراة بأداء قوي وشراسة كبيرة، واستفدنا بالطبع من الطرد المبكر لحارس مرمى تشيلسي، لكننا كنا جاهزين بالفعل".

وتابع: "تقدمنا بهدفين، ولكن حاولنا مجددا تعقيد المهمة على أنفسنا، لطالما وضعنا أنفسنا في مواقف صعبة، كان يجب أن تسير المباراة في اتجاه مختلف".

وتطرق أموريم للحديث عن طرد نجم الوسط، كاسيميرو، قائلا: "إنه غاضب أكثر مني، لقد حققنا الفوز، لذا سأنسى ما حدث، وأتجاوزه نسبيا، فهو لاعب محترف ويدرك مسؤولياته ويتسم بالخبرة الكبيرة، لذا يجب أن يؤدي المباراة بطريقة مختلفة، وهو يهتم بذلك".

واستطرد المدير الفني لمانشستر يونايتد: "لقد عانينا، ولكن حققنا فوزا مستحقا، فمن السهل إرضاء جماهيرنا، وسيكونوا داعمين لنا بقوة إذا بذلنا قصارى جهدنا، يجب فقط أن نقاتل وننافس بقوة".

وأتم أموريم تصريحاته بالقول: "يجب أن نتجاوز نشوة هذا الفوز الرائع، لأنه من الضروري أن نفوز بالمباراة القادمة".