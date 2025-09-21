عاجل- الاستعلامات: وجود القوات المصرية في سيناء يتم وفق معاهدة السلام.. ومصر ترفض توسيع الحرب على غزة

أحمد جودة - القاهرة - الاستعلامات: وجود القوات المصرية في سيناء يتم وفق معاهدة السلام.. ومصر ترفض توسيع الحرب على غزة

الاستعلامات: وجود القوات المصرية في سيناء يتم وفق معاهدة السلام.. ومصر ترفض توسيع الحرب على غزة

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا رسميًا بشأن ما تردد في بعض وسائل الإعلام العالمية عن طبيعة التحركات العسكرية المصرية في سيناء، مؤكدة أن هذه التحركات تأتي في إطار التنسيق الكامل مع أطراف معاهدة السلام، وأن مصر حريصة على التمسك بالمعاهدة كضمانة أساسية للاستقرار الإقليمي.

التنسيق مع أطراف معاهدة السلام

أكدت الهيئة أن القوات المصرية في سيناء موجودة لتأمين الحدود المصرية ضد المخاطر كافة، بما فيها الإرهاب والتهريب، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن التنسيق المسبق مع جميع الأطراف الموقعة على معاهدة السلام، بما يعكس التزام مصر الصارم بالحفاظ على المعاهدة واستمرارها كركيزة للاستقرار في المنطقة.

موقف مصر من غزة ورفض التهجير

جدد البيان التأكيد على أن مصر ترفض بشكل قاطع توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، كما ترفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، معتبرة أن مثل هذه المحاولات تشكل تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية ولأمن المنطقة بأكملها.

تحركات دبلوماسية مكثفة

أوضحت الهيئة أن القاهرة تواصل جهودها الدبلوماسية على مختلف المستويات الإقليمية والدولية من أجل وقف التصعيد، والحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ودعم المسار السياسي الساعي إلى تحقيق السلام العادل والشامل.