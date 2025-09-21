نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلومبرغ": البنتاغون يحد من وصول الصحفيين إلى معلومات عسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن وزارة الدفاع الأمريكية ستطلب من الصحفيين الموافقة على استخدام المعلومات المعتمدة مسبقًا فقط حول الجيش أو سحب اعتمادهم لتغطية أخبار البنتاغون.

في أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشكيل التقارير الإعلامية، صدرت القاعدة الجديدة وهي جزء من عملية محدثة لاعتماد الصحفيين، عرضت على المؤسسات الإخبارية هذا الأسبوع في مذكرة صادرة عن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل.

وجاء في المذكرة أنه "سيطلب من الصحفيين توقيع نموذج من عشر صفحات كشرط للحصول على تصريح صحفي وحمله لتغطية أخبار وزارة الدفاع".

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" أن "أي شخص يوقع يوافق على أن معلومات البنتاغون يجب أن تتم الموافقة عليها للنشر العام من قبل مسؤول مخول مناسب قبل نشرها، حتى لو كانت غير سرية".

وأضافت الوكالة أنه "لتبرير القيود الجديدة، يقول البنتاغون إنه يجب عليه حماية المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي، فضلا عن أي شيء يسمى معلومات غير سرية خاضعة للرقابة".

وأصدرت صحيفة "نيويورك تايمز" بيانا قالت فيه إن مثل هذه القيود "تتعارض بشكل صارخ مع الحماية الدستورية للصحافة الحرة في الديمقراطية".

واندلعت صدامات الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية مع وسائل الإعلام هذا الأسبوع عندما أوقفت شبكة "إي بي سي" المذيع جيمي كيميل بعد تعليقاته حول اغتيال تشارلي كيرك، بما في ذلك التهديدات من قبل رئيس الاتصالات الفيدرالية بريندان كار.

في شهر أبريل الماضي، ألغى البيت الأبيض حق الوصول إلى تجمعات الصحفيين التي كانت متاحة لفترة طويلة بالنسبة لخدمات وكالات الأنباء، بعد أن أمرت محكمة فيدرالية الإدارة بإعادة اعتماد وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء ذلك في أعقاب دعوى قضائية رفعتها وكالة "أسوشيتد برس" عندما بدأت إدارة ترامب في تقييد التغطية للبيت الأبيض بعد أن رفضت الوكالة تسمية "خليج المكسيك" بالاسم الجديد الذي أطلقه عليه ترامب، "خليج أمريكا"، وهو التغيير الذي لا تعترف به الدول الأخرى.

كما قام ترامب بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى اسمها الذي كانت تحمله قبل الحرب العالمية الثانية وهو "وزارة الحرب"، لكن التغيير يتطلب إقراره من قبل الكونغرس.