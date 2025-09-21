نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد أكثر من 90 شخصًا منذ فجر اليوم السبت في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل Rt اليوم السبت، بمقتل أكثر من 90 شخصًا جراء استهدافات إسرائيلية شملت مناطق متفرقة في مدينة غزة.

وكان مراسل RT سائد السويركي قد أكد في وقت سابق أن عدد القتلى حتى الرابعة ظهرًا من يوم السبت بلغ 64 شخصًا جراء قصف مكثف بالمدفعية وهجمات الطائرات المسيرة في مدينة غزة.

وفي وقت لاحق أفاد المراسل بأن الجيش الإسرائيلي شن 5 غارات جوية على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما أشار إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل بعد استهداف خيمة تؤوي نازحين في شارع الوحدة بمدينة غزة أيضا.

ولاحقًا، أكد مراسل RT أنه حتى الساعة 06:50 مساء بلغ عدد القتلى 79.

وأبلغ المراسل عند الساعة 08:30 مساء عن اشتداد القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، ومقتل 11 شخصا بينهم طفلان على الأقل، جراء قصف منازل مأهولة بالسكان في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وفي اليوم الـ715 من حرب الإبادة الجماعية باعتراف الأمم المتحدة، تواصل إسرائيل فرض التجويع على سكان غزة لدفعهم على النزوح من مدينة غزة، بالتزامن مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي.