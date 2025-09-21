نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه وبسبب إجراءات الدول الأوروبية (الترويكا)، سيتم فعليا تعليق مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت وكالة "تسنيم" أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي أصدرت بيانا مساء اليوم السبت، جاء فيه أن "المجلس الأعلى للأمن القومي عقد اليوم جلسة برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، وناقش أوضاع المنطقة ومغامرات الكيان الصهيوني، مؤكدا أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الظروف الراهنة ستكون التعاون بأكبر قدر ممكن لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان: "كما تم تحليل إجراءات بعض الدول على الساحة الدولية في المجالات العسكرية والعقوبات، بما في ذلك مناقشة الإجراءات غير المدروسة لثلاث دول أوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بشأن الملف النووي الإيراني، وعلى الرغم من تعاون وزارة الخارجية مع الوكالة وتقديم مقترحات لتسوية الموضوع، فإن إجراءات الدول الأوروبية ستؤدي فعليا إلى تعليق مسار التعاون مع الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)".

وأشار البيان إلى أن "وزارة الخارجية مكلفة بالاستمرار في المشاورات ضمن إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي لحماية المصالح الوطنية للبلاد".

وأكد المجلس أن سياسة طهران في الظروف الراهنة ستكون "التعاون الأوسع لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

يأتي ذلك، بينما أعاد مجلس الأمن الدولي مساء يوم الجمعة فرض العقوبات على إيران، ليفشل بذلك في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية على إيران.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر عملية مدتها 30 يوما لتفعيل "آلية الزناد"، التي تعيد تلقائيا عقوبات الأمم المتحدة على إيران. واتهمت الدول الثلاث طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، الذي كان يهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي، فيما تنفي إيران وجود أي نية لديها لتطوير سلاح نووي.

وتعيد الآلية فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التأجيل بين طهران والقوى الأوروبية الرئيسية في غضون أسبوع تقريبًا.