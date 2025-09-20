نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 10 دول بينها بريطانيا وفرنسا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن عشر دول قررت الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، وذلك خلال مؤتمر حل الدولتين المزمع عقده يوم الاثنين المقبل في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قائمة الدول المعترفة بدولة فلسطين

وفق بيان الإليزيه، فإن الدول التي ستنضم إلى فرنسا في الاعتراف بفلسطين هي:

بريطانيا

أستراليا

كندا

لوكسمبورغ

بلجيكا

البرتغال

مالطا

أندورا

سان مارينو

ويُعد هذا الإعلان تحولًا تاريخيًا في مسار القضية الفلسطينية، ويعكس تنامي الضغط الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

رسالة قوية لإسرائيل

أكد البيان الفرنسي أن محاولات إسرائيل لضم الضفة الغربية تمثل "خطًا أحمر"، مشددًا على أن باريس وشركاءها الأوروبيين سيطالبون تل أبيب باتخاذ إجراءات ملموسة لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، وضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

موقف ماكرون من العدوان على غزة

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استمرار العدوان على غزة يضر بصورة إسرائيل عالميًا ويقوض مصداقيتها، لافتًا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل السبيل الأمثل لعزل حركة حماس وإحياء مسار السلام.

السعودية وفرنسا ترأسان مؤتمر نيويورك

من المقرر أن تترأس كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، يوم الاثنين المقبل، بحضور عدد كبير من قادة العالم، وسط توقعات أن يشكل المؤتمر نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية.

موجة الاعتراف الأكبر منذ عقود

وتُعد هذه الموجة من الاعتراف الدولي بفلسطين الأكبر منذ عقود، إذ تأتي على خلفية الانتقادات الواسعة للعدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف وإصابة مئات الآلاف، إضافة إلى الأزمة الإنسانية الخانقة والمجاعة الناتجة عن الحصار.