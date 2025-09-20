العالم اليوم - وزيرة فلسطينية: "الاعتراف البريطاني" سيكون خطوة شجاعة

انتم الان تتابعون خبر وزيرة فلسطينية: "الاعتراف البريطاني" سيكون خطوة شجاعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 10:20 مساءً - قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان، السبت، إن الاعتراف البريطاني بفلسطين "سيكون خطوة شجاعة في وقت عصيب للغاية".

وذكرت أغابكيان، في حديثها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الإعلان - المتوقع في الأيام المقبلة - سيُلهم المزيد من الدول لتحذو حذوها.

وأضافت أن خطوة بريطانيا تمثل "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا"، مبرزة أن "المملكة المتحدة، بثقلها، قادرة على التأثير على الدول الأخرى للاعتراف، لأن هذا هو الصواب".

وتابعت: "لقد دعمت بريطانيا وجود إسرائيل وازدهارها لبعض الوقت، ولكنني أعتقد أن بريطانيا اليوم تنظر إلى الأمر بموضوعية، من حيث حقوق الشعب، ومن حيث الامتثال للقانون الدولي، ومن حيث مستقبل هذه المنطقة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشارت في الحوار أيضا إلى أنها "غاضبة للغاية" من البيت الأبيض بسبب "دعمه الثابت" لإسرائيل، موضحة "أتوقع من البيت الأبيض والولايات المتحدة الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وعدم اتباع معايير مزدوجة".

وتحدثت أغابكيان في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا، إلى جانب فرنسا وكندا وأستراليا ودول أخرى، للاعتراف بدولة فلسطين رسميا في الأمم المتحدة.

في المقابل، يقول المسؤولون الأميركيون إن "الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة سيجعل السلام أقل احتمالا".