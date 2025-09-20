نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ضابطة أمريكية سابقة: واشنطن «خانت قطر» وما يحدث في غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضابطة أمريكية سابقة: واشنطن خانت قطر وما يحدث في غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان

في تصريحات نارية لقناة القاهرة الإخبارية، كشفت ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي عن رؤيتها الحادة للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الولايات المتحدة "خانت قطر" في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير، وأن ما يحدث في غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان، داعية إلى تحرك عالمي حقيقي لإقرار السلام ووقف الانتهاكات.

خيانة قطر والعدوان على الدوحة

أكدت الضابطة الأمريكية السابقة أن واشنطن خانت قطر بشكل مباشر، بعد تعرض الدوحة للقصف، معتبرة أن هذا الموقف يعكس ازدواجية خطيرة في سياسات الولايات المتحدة تجاه حلفائها بالمنطقة.

غزة تواجه إبادة جماعية

وصفت المسؤولة السابقة ما يجري في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية، مشددة على أن الكلمات وحدها لم تعد كافية للتعبير عن حجم الكارثة الإنسانية، داعية إلى تحرك سياسي وميداني عاجل لوقف الجرائم بحق المدنيين.

إسرائيل تسيطر على القرار الأمريكي

قالت الضابطة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تغيير جذري ينهي هيمنة إسرائيل على قراراتها وسياساتها، مؤكدة أن قطاعات واسعة داخل المجتمع الأمريكي تعمل على تغيير هذا الواقع الذي وصفته بـ "المشين".

خيبة أمل من مجلس الأمن

وأشارت إلى أنها شعرت بالخزي الشديد من موقف بلادها خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير، حيث وقفت واشنطن في مواجهة الإرادة الدولية الساعية لوقف العدوان على غزة.

تهديدات بسبب رفض السياسات المتطرفة

كشفت الضابطة أنها تعرضت لتهديدات متكررة بالقتل نتيجة رفضها لسياسات إسرائيل المتطرفة، لكنها شددت على استمرارها في فضح هذه السياسات والدعوة إلى مقاومة تأثيرها على القرار الأمريكي.

دعوة لممارسة الضغوط الدولية

واختتمت تصريحاتها بدعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط قوية على الولايات المتحدة من أجل دفعها لإقرار السلام العادل في الشرق الأوسط، معتبرة أن الصمت الدولي لن يؤدي إلا إلى مزيد من سفك الدماء.