عاجل- السيسي وماكرون يبحثان التحضير لمؤتمر "حل الدولتين" ودعم الاعتراف الدولي بفلسطين

أحمد جودة - القاهرة - السيسي وماكرون يبحثان التحضير لمؤتمر "حل الدولتين" ودعم الاعتراف الدولي بفلسطين

في اتصال هاتفي مهم يعكس الزخم الدولي المتصاعد تجاه القضية الفلسطينية، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده يوم 22 سبتمبر 2025 في نيويورك، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مؤتمر "حل الدولتين" خطوة محورية

أكد الجانبان خلال الاتصال أهمية مؤتمر نيويورك كخطوة مفصلية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها.

وشدد الرئيسان على أن نجاح المؤتمر يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية، باعتباره منصة لإعادة إحياء مسار السلام وإنهاء دائرة الصراع في الشرق الأوسط.

ترحيب مصري بالاعتراف الفرنسي بفلسطين

رحب الرئيس السيسي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مساهمة إيجابية تدعم تحقيق السلام العادل والشامل.

كما دعا الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى أن تحذو حذو باريس، باعتبار ذلك دعمًا حقيقيًا للمسار الدولي نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

إطلاع على نتائج القمة العربية – الإسلامية

في السياق ذاته، أطلع الرئيس السيسي نظيره الفرنسي على أبرز نتائج القمة العربية – الإسلامية الطارئة التي انعقدت في الدوحة، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان الإسرائيلي على قطر.

رسالة مصر إلى المجتمع الدولي

أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال أن مصر ستواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، والعمل مع الشركاء الدوليين على إنجاح مؤتمر حل الدولتين، بما يفتح الطريق أمام سلام حقيقي وعادل يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.