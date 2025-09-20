نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن الأمريكي يوجه إنذارًا شديدًا لثلاث ولايات توفر ملاذات لترحيل المهاجرين المدانين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ولايات كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي المصنفة كـ "ولايات ملاذات" من عواقب رفضها التعاون مع السلطات في ترحيل المهاجرين ذوي السجلات الإجرامية.

وأعلنت المساعدة الوزارية تريشيا مكلوفلين في بيان رسمي أن الوزارة أرسلت خطابات تحذير الأسبوع الماضي إلى مدعيي الولايات الثلاث (جميعهم ديمقراطيون)، تطالبهم فيها باعتقال المهاجرين المجرمين غير الشرعيين وترحيلهم.

وأشارت الوثيقة إلى أن ولاية إلينوي ونيويورك ترفضان بشكل منظم إخطار وكالة الهجرة عند إطلاق سراح مهاجرين مجرمين، في حين لم ترد كاليفورنيا أساسا على الخطاب الرسمي.

وردا على هذا الرفض، أرسلت وكالة الهجرة والجمارك خطابات متابعة يوم الجمعة تنوه بأنها ستلجأ إلى وزارة العدل والجهات الفيدرالية الأخرى لفرض التعاون، خاصة بعد أن رفض مكتب مدعي إلينوي استلام الخطاب رسميا.

وعلقت مكلوفلين: "هذه السياسات الملاذية – المقترنة أحيانا بقوانين الإفراج بكفالة دون نقد تطلق مجرمين خطيرين إلى شوارعنا، مما يهدد الأمن العام مباشرة".

وكشفت الوزارة أن عملياتها أدت حتى الآن إلى اعتقال أكثر من 400،000 مهاجر غير قانوني، 70% من المعتقلين لديهم سجلات إجرامية أو تهم جنائية قائمة.