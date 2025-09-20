العالم اليوم - بولندا تنشر طائرات لحماية أجوائها بعد ضربات روسية قرب حدودها

انتم الان تتابعون خبر بولندا تنشر طائرات لحماية أجوائها بعد ضربات روسية قرب حدودها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - قالت بولندا، عضو حلف شمال الأطلسي، إنه جرى نشر طائرات بولندية وأخرى حليفة في وقت مبكر من صباح السبت لحماية المجال الجوي البولندي، بعد أن شنت روسيا ضربات جوية على غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وتضع دول الجناح الشرقي للحلف قواتها في حالة تأهب قصوى بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة يشتبه في أنها روسية في مجالها الجوي هذا الشهر، واخترقت ثلاث طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لإستونيا عضو الحلف لمدة 12 دقيقة الجمعة.

وذكرت قيادة العمليات في الجيش البولندي في منشور على "إكس": "الطائرات البولندية والحليفة تعمل في مجالنا الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب".

وعند الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش، كانت أوكرانيا بأكملها تقريبا في حالة إنذار بغارات جوية بعد تحذيرات القوات الجوية الأوكرانية من هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقالت قيادة الجيش البولندي إنه بعد الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش بقليل، أنهت القوات الجوية البولندية والقوات الحليفة العملية مع توقف الضربات الجوية الروسية ضد أوكرانيا، مضيفة أن الإجراءات كانت "وقائية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي في المناطق المجاورة للمنطقة المهددة".

وفي سياق منفصل، نقلت وكالة الأنباء البولندية عن أحد مسؤولي الادعاء قوله السبت إن السلطات البولندية وجدت على الأرجح آخر طائرة من أصل 24 طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي البولندي قبل 10 أيام. وأوضح أنه تم العثور عليها بأحد الحقول في بلدية كورشه بشمال شرق بولندا.

وقال داريوش برودوفسكي المتحدث باسم المدعي العام في منطقة أولشتين لوكالة الأنباء البولندية: "في هذه المرحلة، نعتقد أنها آخر الطائرات المسيرة التي يجري البحث عنها والتي دخلت الأراضي البولندية ليلة العاشر من سبتمبر".