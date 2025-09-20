روسيا: إسقاط 383 مسيّرة أوكرانية

روسيا: إسقاط 383 مسيّرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن تمكن قواتها من السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا، والقضاء على 1450 جنديا، فيما أسقطت دفاعاتها الجوية 383 طائرة مسيرة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن وحداتها تمكنت من التقدم في أعماق دفاعات الأوكرانية والسيطرة على بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، مشيرة إلى أن القوات الروسية استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في 151 منطقة على خطوط القتال، ما أسفر عن خسارة القوات الأوكرانية 1450 جنديا وعشرات المركبات القتالية والسيارات والمدافع ومستودعات الذخيرة ومحطات حرب إلكترونية.

وأضافت أن الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب التي دخلت عامها الثالث بشكل شبه يومي تقارير تؤكد تقدم أو تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير عام 2022.