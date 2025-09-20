نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء الرحلات في مطارات أوروبية إثر مشاكل تقنية بسبب هجوم سيبراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول" أن أربعة مطارات في أوروبا أبلغت عن مشكلات تقنية عقب تعرض أنظمة تسجيل وصعود الركاب لهجوم سيبراني.

وأوضحت المنظمة لوكالة DPA الألمانية، أن المشاكل ظهرت في مطارات برلين وبروكسل ودبلن ولندن، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا توجد أي قيود على حركة الطيران داخل أوروبا.

وتسببت هذه المشكلات في تأخير وازدحام كبير في صفوف الركاب. وفي بعض الحالات، مثل مطار برلين، اضطر الموظفون إلى تسجيل الركاب يدويا.

وبحسب بيانات "يوروكونترول"، فقد طلب مطار بروكسل إلغاء نصف جميع الرحلات المقررة حتى صباح 22 سبتمبر. أما مطار دبلن فأفاد بأن العواقب كانت طفيفة نسبيا. ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن المشكلات طالت أيضا مطار كورك الإيرلندي.

وفي وقت سابق واجه مطار برلين-براندنبورغ (BER) الدولي صعوبات تقنية بسبب هجوم سيبراني استهدف أنظمة تسجيل وصعود الركاب التابعة لمزود الخدمات الأوروبي نفسه.

وفي مساء 19 سبتمبر، شن قراصنة هجوما على المزود، ما أجبر مطار برلين على قطع الاتصال بالأنظمة ذات الصلة. ويستخدم هذا المزود في مطارات عدة بجميع أنحاء أوروبا.