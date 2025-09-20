نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار بروكسل يلغي نصف رحلاته بسبب هجوم إلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مطار بروكسل البلجيكي الدولي عبر بيان له بإلغاء نصف رحلات المغادرة ليوم الأحد بعد هجوم إلكتروني لم تزل آثاره قائمة حتى الآن.

وأضاف البيان: "لقد طلبنا من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة يوم الأحد 21 سبتمبر من مطار زافينتيم لتجنب طوابير الانتظار الكبيرة والإلغاءات المتأخرة القسرية".

كما لا يستبعد أن تستمر مشاكل تسجيل الركاب حتى يوم الاثنين.

في ليلة السبت، تعرضت أنظمة تسجيل وصعود الركاب في مطار بروكسل الدولي لهجوم إلكتروني، وقد أثر الهجوم على مقدم خدمات خارجي، بينما لم تتضرر أنظمة المطار نفسه.