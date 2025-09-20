نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير كندي: مجموعة السبع تنوي التحرك بشكل حاسم لإنهاء الصراع في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، إن دول مجموعة السبع تسعى إلى الانتقال من العمل التدريجي إلى العمل الحاسم لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع بوليتيكو: "هناك تضامن بين دول مجموعة السبع، وهي متحدة في تطلعاتها وإدراكها لضرورة التحرك بسرعة. مجموعة السبع، لم تعد تلتزم بنهج تدريجي. بل تعتزم التصرف بشكل حاسم لإنهاء الصراع في أوكرانيا".

ووفقا للصحيفة، يترأس شامبين محادثات وزراء مالية مجموعة السبع، والتي تناقش، من بين أمور أخرى، موضوع استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا المركزي، مما أدى إلى تجميد احتياطياته، إلا أن المبلغ الدقيق للأموال المجمدة غير معروف.

وقام الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسي، والتي تصل إلى نحو 300 مليار يورو، يوجد منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

ووصفت الخارجية الروسية مرات كثيرة تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.