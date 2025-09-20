نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: صفقة "تيك توك" جاهزة ولم يتبق سوى توقيعها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن واشنطن واثقة تماما من أن الصفقة مع الصين بشأن مستقبل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة قد تم الانتهاء منها ولم يتبق سوى توقيعها.

وقالت ليفيت في بث مباشر على قناة "فوكس نيوز"، معلقة على الاتفاق بشأن مستقبل تطبيق الفيديوهات: "نحن واثقون بنسبة 100% أن الصفقة جاهزة. لم يتبق سوى توقيعها".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إدارة ترامب تتوقع أن يتم توقيع الصفقة المتعلقة بمستقبل الجزء الأمريكي من أعمال تيك توك خلال الأيام المقبلة، مضيفة: "أتوقع ذلك في الأيام القريبة".

من جانبه، أكد رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ يوم أمس الجمعة، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن موقف بكين من مسألة "تيك توك" واضح، مشيرا إلى أن الصين تحترم رغبات الشركات وتسرها المفاوضات الجارية على أساس القواعد السوقية.

وقال شي جين بينغ، وفق ما نقلته التلفزيون المركزي الصيني: "الحكومة الصينية تحترم رغبة الشركة وترحب بمشاركتها في المفاوضات التجارية وفقا للمبادئ السوقية، من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق توازن المصالح ويتماشى مع معايير التشريعات الصينية".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر في مارس الماضي، مشروع قانون يلزم تطبيق "تيك توك" بقطع العلاقات مع شركته الصينية الأم "بايت دانس" في غضون 180 يوما وإلا سيتعرض للحظر في الولايات المتحدة.

وتزعم الولايات المتحدة أن الصين تستخدم التطبيق لمراقبة مستخدميه وجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين واستخدامها في "أنشطة خبيثة".

يشار إلى أن "تيك توك" هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، تم إطلاقه في عام 2018 ومملوك لشركة "بايت دانس" الصينية. وأصبح رائدا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين ويكتسب شعبية في جميع أنحاء العالم.