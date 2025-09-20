نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس سنغافورة يلتقي رئيس الوزراء المصري ويؤكد: مصر تمتلك إمكانات واعدة وهذا هو الوقت لتعزيز التعاون الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس سنغافورة يلتقي رئيس الوزراء المصري ويؤكد: مصر تمتلك إمكانات واعدة وهذا هو الوقت لتعزيز التعاون الاقتصادي

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر، استقبل فخامته بمقر إقامته الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. اللقاء تناول سبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق جديدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

مصر وسنغافورة.. علاقات تاريخية متجددة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالترحيب بالرئيس السنغافوري في زيارته الأولى للشرق الأوسط منذ توليه منصبه في سبتمبر 2023، مشددًا على عمق العلاقات بين البلدين منذ اعتراف مصر باستقلال سنغافورة عام 1965 وتأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1966.

رئيس الوزراء: مصر حريصة على الاستفادة من التجربة السنغافورية

أشاد مدبولي بالنموذج السنغافوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن القاهرة حريصة على الاستفادة من هذه التجربة. كما أشار إلى أن الزيارة الحالية ستدفع نحو نقلة نوعية في التعاون الثنائي، لا سيما في قطاعات إدارة وتشغيل الموانئ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحلية المياه.

الاستثمار والتبادل التجاري على رأس الأولويات

أكد رئيس الوزراء تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع قوة العلاقات السياسية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعات استراتيجية، مستعرضًا جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

رئيس سنغافورة: مصر لديها فرص غير مستغلة وتتمتع بالاستقرار

من جانبه، شدد الرئيس السنغافوري على أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة، مؤكدًا أن الوقت الحالي هو الأنسب لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيدًا بالاستقرار الداخلي والسياسات الاقتصادية الواضحة. كما أكد ضرورة تعزيز التعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وزيادة حجم التجارة البينية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور التعاون المستقبلي

تناول اللقاء أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أوضح رئيس الوزراء الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات، بما يجعلها منصة جذب للشركات العالمية، فيما رحب الرئيس السنغافوري بزيارة المنطقة الاقتصادية والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة.

إشادة بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

في ختام اللقاء، أثنى رئيس سنغافورة على الجهود المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكدًا أن ذلك يجعل مصر شريكًا موثوقًا للتعاون طويل الأمد.