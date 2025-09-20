العالم اليوم - صورة "وداع الرهائن".. لماذا أرفقتها حماس باسم طيار مفقود؟

انتم الان تتابعون خبر صورة "وداع الرهائن".. لماذا أرفقتها حماس باسم طيار مفقود؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، السبت، صورا "وداعية" لمعظم الرهائن المحتجزين في غزة، محذرة من أن هجوم إسرائيل على مدينة غزة قد يعرضهم للخطر.

وأعادت هذه الصور إلى الأذهان قضية الطيار الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ العام 1986 بعد إسقاط طائرته فوق لبنان، وهذا يثير قلقا وخوفا حول مصير الرهائن الحاليين المجهول.

ونشرت كتائب القسام 46 صورة لرهائن على قناتها على تطبيق تليغرام، حمل كل منها اسم أراد، الذي سقطت طائرته في جنوب لبنان عام 1986، وبقي مصيره مجهولا على الرغم من وجود ترجيحات لرواية وفاته.

ومن بين 251 شخصا احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل أكتوبر 2023، لا يزال 47 محتجزين في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 25 منهم.

وقالت كتائب القسام في بيان أرفقته بالصور المذكورة "بسبب تعنت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخضوع رئيس إركان الجيش إيال زامير.. صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".

وبدأت إسرائيل هجوما واسع النطاق على مدينة غزة الثلاثاء، بعد أسابيع من الضربات الجوية الكثيفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنّه يستعد لضرب مدينة غزة "بقوة غير مسبوقة"، بعد نزوح نحو نصف مليون شخص هربا من هجوم بري مكثّف يندّد به المجتمع الدولي.