نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أكسيوس: نتنياهو طلب من إدارة ترامب الضغط على مصر لخفض وجودها العسكري في سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكسيوس: نتنياهو طلب من إدارة ترامب الضغط على مصر لخفض وجودها العسكري في سيناء

كشفت صحيفة أكسيوس الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين "إسرائيليين"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واشنطن بالضغط على القاهرة لخفض مستوى الحشد العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، واعتبر نتنياهو حينها أن التعزيزات المصرية تمثل خرقًا لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل.

مزاعم إسرائيلية حول تعزيزات الجيش المصري

وبحسب التقرير، أكد المسؤولون "الإسرائيليون" أن الجيش المصري قام بإنشاء بنية تحتية عسكرية جديدة في سيناء وصفوها بأنها "خطيرة ومقلقة"، مشيرين إلى أنها قد تُستخدم لأغراض هجومية مستقبلًا.

تمديد مدارج جوية وإنشاء منشآت تحت الأرض

أوضحت المصادر أن مصر قامت بتمديد مدارج القواعد الجوية في سيناء لتكون قادرة على استيعاب المقاتلات الحربية، بالإضافة إلى إنشاء منشآت عسكرية تحت الأرض، يُعتقد أنها مخصصة لتخزين الصواريخ والأسلحة الاستراتيجية.

اتفاقية كامب ديفيد محور الخلاف

أشارت "أكسيوس" إلى أن تل أبيب اعتبرت التحركات المصرية مخالفة لبعض بنود اتفاقية كامب ديفيد للسلام، التي تنص على قيود واضحة فيما يتعلق بحجم ونوعية القوات المصرية المسموح بوجودها في مناطق محددة داخل سيناء.

واشنطن بين القاهرة وتل أبيب

حسب التقرير، حاولت إدارة ترامب الموازنة بين مطالب نتنياهو والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة مع الدور الذي تلعبه القاهرة في ملف الوساطة ووقف التصعيد في قطاع غزة، إلى جانب شراكتها الأمنية مع واشنطن.