العالم اليوم - جريمة "وحشية".. باكستاني يواجه تهمة قتل "مؤثرة"

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - وجهت إلى باكستاني تهمة قتل مؤثرة تبلغ 17 عاما لرفضها الارتباط به في قضية أثارت إدانات في البلاد، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.

ودفع المتهم البالغ 22 عاما ويدعى عمر حياة ببراءته أمام محكمة بإسلام آباد.

وقال للقاضي محمد أفضل ماجوكا: "كل الاتهامات الموجهة إليّ باطلة ولا أساس لها".

ووصفت الشرطة جريمة القتل بأنها "وحشية ونفذت بدم بارد"، مشيرة إلى أن عمر حياة قتل الفتاة في يونيو لأنها رفضت الاستجابة لطلباته العديدة عبر الإنترنت.

وكان لسناء يوسف أكثر من مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي منها تطبيق تيك توك الذي يحظى بشعبية في باكستان، حيث كانت تشارك مقاطع فيديو لقهوتها المفضلة ومنتجات التجميل والملابس التقليدية.

وفي مايو الماضي، أيدت المحكمة العليا الباكستانية حكم الإعدام بحق وريث باكستاني أميركي قطع رأس شريكته نور مقدم في يوليو 2021 لرفضها الزواج منه.