الدنمارك تخصص 1.3 مليار دولار إضافية لتعزيز قدرات قواتها المسلحة

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الدنماركية تخصيص أكثر من 1.3 مليار دولار لتعزيز قواتها المسلحة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026-2033، استكمالا لخطط دعم ميزانية الدفاع التي أطلقت عام 2025.

وأوضحت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان رسمي أن التمويل الجديد البالغ 8.5 مليار كرونة دنماركية، سيوجه لتسريع عملية تطوير الجيش وتعزيز جاهزيته القتالية، بما في ذلك دعم قدرات القوات البرية، وزيادة إمكانيات الطائرات المسيرة في البحرية، وتعزيز برامج التعليم والتدريب في سلاح الجو.

وأكد وزير الدفاع ترولس لوند بولسن أن القرار يتيح للقوات المسلحة التركيز على حلول استراتيجية طويلة الأمد، مشددا على أن "الوضع الأمني الراهن يتطلب التفكير بمقاربات بعيدة المدى".

وكانت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن قد أعلنت مؤخرا أن بلادها تعتزم لأول مرة شراء أسلحة دقيقة بعيدة المدى لردع التهديدات الخارجية، في وقت أشار السفير الروسي في كوبنهاغن إلى أن الخطوات الدنماركية تعكس استعدادا لسيناريو مواجهة مباشرة مع روسيا.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن صفقة دفاعية هي الأكبر في تاريخ الدنمارك، لشراء أنظمة دفاع جوي أوروبية بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار، وسط تصاعد التوتر بين روسيا وحلف "الناتو" في أوروبا.

وخلال السنوات الأخيرة، رصدت روسيا نشاطا غير مسبوق لحلف "الناتو" على حدودها الغربية، حيث وسع الحلف من مبادراته تحت مسمى "ردع العدوان الروسي".

وأعربت موسكو مرارا عن قلقها من تعزيز وجود قوات الناتو في أوروبا، مؤكدة عبر وزارة خارجيتها أنها منفتحة على الحوار مع الحلف، ولكن على أساس متكافئ، مع مطالبة الغرب بالتخلي عن سياسة عسكرة القارة.