السيسي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. والرئيس السنغافوري يشيد بدور القاهرة في دعم الاستقرار «أبرز التصريحات»

أحمد جودة - القاهرة - السيسي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. والرئيس السنغافوري يشيد بدور القاهرة في دعم الاستقرار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، اليوم الأحد، الرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة وقرينته، في زيارة رسمية إلى مصر. وشهدت الزيارة جلسة مباحثات موسعة تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وانتهت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة.

مراسم الاستقبال الرسمي

جرت مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية تضمنت عزف السلامين الوطنيين لمصر وسنغافورة، واستعراض حرس الشرف، أعقبها لقاء ثنائي مغلق بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي

مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال سنغافورة عام 1965 وكانت أول دولة عربية وإفريقية تقدم على هذه الخطوة.

هناك آفاق واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة.

مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تصفية القضية الفلسطينية.

لا استقرار في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

ندعو الشركات السنغافورية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية التي تشهد طفرة كبيرة في مختلف القطاعات.

مصر تسعى لتكون بوابة للتعاون مع إفريقيا والشرق الأوسط في مجالات الاستثمار والتجارة.

أبرز تصريحات الرئيس السنغافوري

أشاد بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر وبما توفره من فرص استثمارية واعدة.

أثمن الدور الريادي للأزهر الشريف في نشر وتعليم الإسلام للطلبة السنغافوريين.

يقدر المساعدات المصرية التي ساهمت في وصول الإغاثة الإنسانية إلى غزة.

أكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تضطلع بدور حيوي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة سنغافورة العام المقبل بمناسبة مرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

مجالات التعاون والاتفاقيات الموقعة

شهدت الزيارة توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات: