نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس سنغافورة: مصر شريك محوري في الاستقرار الإقليمي ووجهة واعدة للاستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس سنغافورة: مصر شريك محوري في الاستقرار الإقليمي ووجهة واعدة للاستثمار

أشاد الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، خلال زيارته الرسمية إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر، والدور الحيوي الذي تقوم به في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي، مؤكدًا تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع القاهرة في مختلف المجالات، وتوسيع الاستثمارات السنغافورية داخل السوق المصرية.

إشادة بالتنمية في مصر

أكد الرئيس السنغافوري أن مصر حققت إنجازات كبيرة على صعيد التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، وهو ما يجعلها وجهة جاذبة وواعدة للاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أن شركات سنغافورة مهتمة بمواصلة العمل داخل السوق المصرية في ظل ما توفره من فرص متنوعة.

تقدير لدور الأزهر الشريف

أعرب "شانموجاراتنام" عن تقديره الكبير للدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر وتعليم مفاهيم الإسلام المعتدل للطلبة السنغافوريين، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأزهر يعد ركيزة مهمة في تعزيز العلاقات الثقافية والدينية بين البلدين.

تضامن مع غزة وإشادة بالدور المصري

ثمّن الرئيس السنغافوري الجهود المصرية في دعم الشعب الفلسطيني، ودورها المحوري في العمل على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت مساعدات إنسانية عبر مصر لدعم أهالي غزة، مؤكدًا أن ما تقوم به القاهرة يعكس التزامًا تاريخيًا بدعم الاستقرار في المنطقة.

دعوة للرئيس السيسي لزيارة سنغافورة

وجّه رئيس سنغافورة الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة دولة إلى سنغافورة العام المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير الشراكة التاريخية مع مصر على مختلف المستويات.