إسرائيل تتوغل بريا فـي ريف القنيطرة

دمشق ـ وكالات: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي في أحدث اعتداء على الأراضي السورية. وذكرت وسائل إعلام سورية أن القوات الإسرائيلية نفذت أمس عمليات تفتيش وانتشار على أسطح المنازل وسط تحليق للمسيرات في ريف القنيطرة. ويأتي أحدث توغل إسرائيلي، بعدما اعتمدت سوريا مع الأردن والولايات المتحدة، خريطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء وتحقيق الاستقرار بجنوب سوريا، مبينة أن واشنطن ستعمل بدعم أردني وتشاور مع دمشق على التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل.

