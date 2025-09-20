الأمم المتحدة: إسرائيل ليست منفتحة على محادثات سلام جادة

نيويورك ـ وكالات: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن إسرائيل ليست منفتحة على محادثات سلام جادة، وخاصة بعد عدوانها على دولة فلسطين.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن «إسرائيل عازمة على الذهاب حتى النهاية، وليست منفتحة على أي مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار».

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة والذكرى الـ 80 لتأسيس الأمم المتحدة يمثلان «فرصة لا يمكننا تفويتها»، حيث تتاح كل الإمكانات للحوار والوساطة، مشيرًا إلى أن الأوقات الحالية تتطلب أكثر من مجرد مواقف ووعود، بل «تتطلب إحراز تقدم والوفاء به».