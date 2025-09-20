بوجوتا تتعهّد الاستمرار بمكافحة تهريب المخدرات حتى بدون دعم أميركي

بوجوتا ـ ا.ف.ب: أعلن قائد الجيش الكولومبي فرانسيسكو كوبيديس أنّ بلاده ستواصل مكافحة تهريب المخدرات حتى بدون دعم من الولايات المتّحدة التي لم تعد تعتبر بوجوتا حليفا لها في هذا المجال.

وغداة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب شطب اسم كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم، من قائمة شركاء الولايات المتحدة في مكافحة تهريب المخدرات، قال الجنرال كوبيديس إنّ هذه المعركة ستستمر «بدعم أميركي أو بدونه».

وأضاف أنّ قرار واشنطن لا يعني أيّ خفض للمساعدات المقدمة لبوغوتا في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنّ البلدين سيواصلان «التعاون الوثيق» ضدّ العصابات الإجرامية.

وكولومبيا هي واحدة من حوالي 20 دولة في العالم يتمّ فيها إنتاج مخدّرات وتهريبها. وتُجري الولايات المتّحدة سنويا تقييما لسياسات هذه الدول في مجال مكافحة المخدّرات.

وتتلقّى كولومبيا ما يصل إلى 380 مليون دولار من المساعدات الأميركية سنويا.

ولا يعني قرار إدارة ترامب توقّف هذه المساعدات فورا، لكنّ مسؤولين في واشنطن أشاروا إلى أن جهود مكافحة المخدّرات تراجعت منذ وصول الرئيس اليساري غوستافو بيترو إلى السلطة.