العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يضرب البنى التحتية فوق غزة وتحتها

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يضرب البنى التحتية فوق غزة وتحتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 03:28 مساءً - كشف الجيش الإسرائيلي، السبت، أن سلاح الجو هاجم خلال اليوم الماضي البنية التحتية تحت الأرض ومستودعات الأسلحة وخلايا مسلحين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 98 دمرت فتحات ومبان تم زرع متفجرات حولها ومواقع إطلاق نار في مدينة غزة، كما قامت بتصفية مسلحين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضاف: "في شمال قطاع غزة، تمكنت الفرقة 99 من القضاء على عدد من المسلحين. وفي جنوب قطاع غزة، تعمل فرقة غزة في خان يونس ورفح، وخلال اليوم الماضي دمرت البنية التحتية فوق الأرض وتحتها وتمكنت من تصفية عدد من المسلحين".

يأتي ذلك في إطار عملية الجيش الإسرائيلي التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي لاحتلال مدينة غزة ودفع السكان للنزوح صوب جنوب القطاع.

وتتزامن العملية العسكرية الإسرائيلية مع أزمة إنسانية كارثية حيث بلغ ضحايا المجاعة 442 شخصا من بينهم 147 طفلا جراء الحصار الإسرائيلي للقطاع.