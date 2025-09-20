العالم اليوم - سلبي للغاية.. ترامب معترض على تعامل إعلامي "غير قانوني"

انتم الان تتابعون خبر سلبي للغاية.. ترامب معترض على تعامل إعلامي "غير قانوني" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 03:28 مساءً - وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي رفع دعاوى قضائية ضد الكثير من الشخصيات الإعلامية البارزة، الجمعة التغطية الإعلامية التي يقول إنها سلبية للغاية بشأنه بأنها "غير قانونية".

وفي إشارة وجهها تحديدا إلى شبكات التلفزة، أعلن ترامب الذي يتابع التلفزيون بكثرة "هم يأخذون قصصا جيدة جدا ويحولونها إلى سيئة. كما ترون، أعتقد شخصيا أن هذا غير قانوني".

وكان الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما تحدث الخميس عن إمكان تعليق تراخيص الشبكات التي يرى أنها "ضده".

وجدد الجمعة التأكيد على أن "97 بالمئة" من التغطية المخصصة له في بعض شبكات التلفزيون كانت سلبية.

كما دافع ترامب بشدة عن رئيس هيئة تنظيم البث الأميركية (اف سي سي) بريندان كار.

وكان كار انتقد تصريحات الكوميدي جيمي كيميل بشأن اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، أحد المقربين من دونالد ترامب، كما هدد بفرض عقوبات على هيئة البث التي تعرض برنامجه.

بُعيد ذلك، أوقفت قناة "ايه بي سي" بث برنامج "جيمي كيميل لايف".

وقال الرئيس الأميركي "أعتقد أن بريندان كار وطني" و"لا يرضى باستخدام البث بشكل غير قانوني وغير لائق".

أثارت تهديدات رئيس هيئة تنظيم البث امتعاض بعض المحافظين الذين رأوا فيها مساسا بحرية التعبير.

وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز عبر مدونة صوتية (بودكاست) "أعتقد أنه من الخطير للغاية أن تضع الحكومة نفسها في موقف يتيح لها تحديد الخطاب الذي يُسمح به أم لا. أنا معجب ببريندان كار، لكن لا ينبغي أن نصل إلى هذا الحد".