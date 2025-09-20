نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين في غزة وتربك نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت حركة حماس، اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، صورة وُصفت بأنها "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أثار ارتباكًا واسعًا داخل حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو.

وأرفقت الحركة تعليقًا على الصورة جاء فيه: "بسبب تعنت نتنياهو وخضوع زامير؛ صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".

تضارب في أعداد الرهائن

لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يعيش تخبطًا حول عدد الرهائن الأحياء المتبقين داخل غزة، بينما زاد الجدل بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رجّح مقتل اثنين من أصل عشرين رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس.

انتقادات داخلية لنتنياهو

في السياق ذاته، اتهم منتدى أسر الرهائن الإسرائيليين رئيس الوزراء نتنياهو بأنه "قرر التضحية بالرهائن لأسباب سياسية" متجاهلًا تقديرات الجيش والأجهزة الأمنية، محذرين من أن هذه الليلة ربما تكون "الأخيرة" لبعض الرهائن.

عاجل- حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين في غزة وتربك نتنياهو

تصعيد عسكري إسرائيلي

جاء ذلك في أعقاب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "غزة تحترق"، بعد شن الاحتلال ضربات جوية مكثفة استهدفت مدينة غزة خلال الليل، ما يزيد المخاوف على حياة الرهائن المحتجزين.