نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 47 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 40 بمدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 ارتفعت إلى 47 شهيدًا، بينهم 40 شهيدًا في مدينة غزة وحدها، في ظل استمرار القصف المكثف على الأحياء السكنية.

تهديدات وتصعيد عسكري

حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي من استخدام ما وصفه بـ "قوة غير مسبوقة" في مدينة غزة، معلنًا إغلاق شارع صلاح الدين أمام الفلسطينيين، مع توجيه أوامر عاجلة لهم بضرورة إخلاء المدينة والتوجه جنوبًا عبر شارع الرشيد الساحلي.

وضع إنساني مأساوي

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على غزة متجاهلًا النداءات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

ويعيش أهالي القطاع في ظروف إنسانية كارثية نتيجة الحصار المستمر والقصف العنيف الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية.