العالم اليوم - زيلينسكي يتحدث عن "هجوم روسي مكثف".. ويوجه طلبا لحلفاء كييف

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 12:24 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن روسيا أطلقت 40 صاروخا وحوالى 580 مسيّرة على أوكرانيا "في هجوم مكثف" أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى.

وكتب زيلينسكي في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي: "كلّ ضربة من هذا النوع ليست ضرورة عسكرية بل استراتيجية متعمّدة تنتهجها روسيا لترهيب المدنيين وتدمير منشآتنا الأساسية". ودعا الرئيس الأوكراني حلفاء كييف إلى توفير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي وفرض عقوبات إضافية على روسيا. وفي وقت سابق، أعلنت سلطات منطقة دنيبروبيتروفسك في الوسط الشرقي لأوكرانيا عن هجوم روسي كبير بصواريخ ومسيّرات. وقال سيرغي ليساك رئيس الإدارة العسكرية المحلية في منشور على "تلغرام" إن "منطقة دنيبروبيتروفسك استهدفت مجدّدا بهجوم مكثّف"، مشيرا إلى تدمير مبان تابعة لشركات وحرائق. وأعلن ليساك عن سقوط قتيل و26 جريحا بحسب أحدث حصيلة للضحايا. كذلك، أعلنت سلطات مناطق أوكرانية أخرى عن هجمات روسية واسعة ليل الجمعة السبت.

