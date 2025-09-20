العالم اليوم - ما بين "المعجزة" وإنزاغي الغاضب.. تباين قمة الدوري السعودي

انتم الان تتابعون خبر ما بين "المعجزة" وإنزاغي الغاضب.. تباين قمة الدوري السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 12:24 مساءً - أثار التعادل المثير بين أهلي جدة والهلال، في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ردود فعل متباينة من مدربي الفريقين، حيث عبّر مدرب الأهلي ، الألماني ماتياس يايسله، عن فخره بـ"العودة المستحيلة"، بينما لم يُخفِ الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، شعوره بـ"المرارة" بعد التفريط في فوز كان في المتناول.

قمة ملعب (الإنماء)

اللقاء الذي أُقيم مساء الجمعة، شهد تقدم الهلال بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 78، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويسجلوا 3 أهداف متتالية، وسط أجواء درامية حبست الأنفاس، لتنتهي المواجهة بنتيجة 3-3.

يايسله: توقعت المعجزة.. وفخور بما حققناه

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال مدرب الأهلي ماتياس يايسله: "كنت واثقا أننا سنعود، توقعت حدوث المعجزة، ونجحنا في صناعة واحدة أمام خصم قوي كالـهلال".

وأضاف: "سيطرنا في فترات مهمة من اللقاء، ورغم استقبالنا أهدافا نتيجة أخطاء فردية، لم نستسلم. أشعر بالفخر، خاصة لما قدمناه في الشوط الثاني من شراسة وحِدّة هجومية".

وأكد أن "الفريق لا يعاني من ضعف في خط الوسط"، ورفض الاتهامات بوجود خلل في مركز المحور، مشددا على أن "الأهلي فريق متكامل".

إنزاغي: نشعر بالمرارة.. وتعلمنا الدرس

في المقابل، بدا الغضب واضحا على وجه سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، الذي قال: "قدّمنا 80 دقيقة رائعة، سجلنا 3 أهداف وهددنا المرمى بأكثر من فرصة، لكن ما حدث بعد الدقيقة 80 كان انهيارا غير مقبول".

وأشار إلى أن "الإصابات وخروج بعض اللاعبين مثل مالكوم ونيفيش أثّرت على التوازن"، لكنه نفى أن تكون التبديلات هي السبب في فقدان النقاط، معتبرًا أن "غياب التركيز الدفاعي كلّف الفريق كثيرا".

وأضاف المدرب الإيطالي: "لا أستمتع بمثل هذه النهايات.. كنا الأقرب للفوز، لكن الدقائق الأخيرة كانت درسا قاسيا سنتعلم منه".

مواجهة منتظرة في كأس القارات

كلا الفريقين يستعد لمواجهة مصيرية في كأس القارات الثلاث، حيث يواجه الأهلي فريق بيراميدز المصري، بطل إفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء سيسعى فيه يايسله لترجمة "روح العودة" إلى لقب قاري، بينما سيحاول الهلال استعادة توازنه في الجولات القادمة من دوري روشن.