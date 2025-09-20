العالم اليوم - زيلينسكي: هجوم مضاد شرقي أوكرانيا يكبد روسيا "خسائر فادحة"

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي: هجوم مضاد شرقي أوكرانيا يكبد روسيا "خسائر فادحة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 06:24 صباحاً - واصلت القوات الأوكرانية هجومها المضاد على خط المواجهة حول مدينتين في شرق البلاد، فيما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة.

وأعلنت روسيا أن قواتها استولت على قريتين جديدتين في تقدمها بشرق وجنوب أوكرانيا، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تُشر إلى الهجوم الأوكراني قرب مدينتي بوكروفسك ودوبروبيليا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن الهجوم المضاد عرقل خطط روسيا لتحقيق هدف تسعى إليه منذ فترة طويلة وهو الاستيلاء على مركز الإمدادات في بوكروفسك.

وأضاف زيلينسكي "كان هناك أحد أهم محاور الهجوم الروسي، ولم يتمكنوا من شن هجوم شامل. جيشنا يُدمر قواتهم".

وتابع "يتكبد الروس خسائر فادحة كما أن (صندوق التبادل) لبلدنا قد تعزز بشكل كبير. كل يوم يتم أسر المزيد من الجنود الروس".

وكتب قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي على تيليغرام أن قواته تقدمت من ثلاثة إلى سبعة كيلومترات عبر الدفاعات الروسية.

وأكد زيلينسكي في خطابه المصور أيضا أن القوات الأوكرانية لا تزال تتمسك بمواقعها حول كوبينسك، وهي منطقة في إقليم خاركيف شمال شرق أوكرانيا تتعرض لهجمات روسية منذ أشهر.

وكان زيلينسكي قد قال الخميس إن القوات الأوكرانية استعادت سبع بلدات و160 كيلومترا حول بوكروفسك ودوبروبيليا منذ بدء العملية، وتم "تطهير" تسع بلدات أخرى من القوات المعادية.

ولا تزال منطقة دونيتسك، التي تسيطر روسيا على أجزاء منها وتريد من كييف التخلي عنها قبل أي تسوية سلمية، مسرحا لأعنف المعارك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استولت على بلدتين أخريين هما مورافكا جنوب غرب بوكروفسك ونوفويفانيفكا جنوب غرب منطقة زابوريجيا.

وأدرجت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني مورافكا ضمن عدة بلدات أوقفت قواتها عندها 87 هجوما بالقرب من بوكروفسك.