غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان
كثف العدو الإسرائيلي، اليوم، غاراته على جنوب لبنان بعد تهديدات له باستهدافه.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت بصاروخين منازل في بلدة ميس الجبل.
كما شن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت بلدة دبين، وغارة جوية استهدفت منزلا في بلدة كفرتبنيت، فيما لم ترد أنباء حتى الآن تفيد بوقوع ضحايا.
يذكر أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار في لبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، ونص على انسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية خلال 60 يومًا، ثم لاحقًا وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، غير أن القوات الإسرائيلية ما تزال متمركزة في خمس نقاط، وتواصل خروقاتها.
