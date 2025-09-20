ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 65141

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 65141ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 65141 شهيداً، و165925 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن من بين الحصيلة 12590 شهيدا، و53884 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن 9 شهداء و33 مصابا من منتظري المساعدات وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1060 شهيدا، وأكثر من 7207 مصابين.

وبينت أنه وصل إلى المستشفيات 79 شهيدا "بينهم 13 شهيدا جرى انتشالهم"، و282 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.