العالم اليوم - روسيا تنفي انتهاك المجال الجوي لإستونيا.. وتكشف ما حدث

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 03:24 صباحاً - نفت وزارة الدفاع الروسية الجمعة دخول ثلاث مقاتلات من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني بشكل غير قانوني، في أعقاب اعتراضها من قبل طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي وتحذيرها بضرورة الابتعاد.

وقالت الوزارة قي بيان أن مقاتلاتها كانت في "عملية تحليق مجدولة وملتزمة بشكل صارم بقواعد المجال الجوي الدولي ولم تنتهك حدود الدول الأخرى، كما أكدت عمليات الرصد الموضوعية".

وأضاف البيان أن الطائرات الروسية "كانت تقوم برحلة من شمال غرب روسيا إلى كالينينغراد وحلّقت فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق".

وقال حلف شمال الأطلسي "الناتو" إن إستونيا طلبت بعد انتهاك روسيا لمجالها الجوي الجمعة إجراء مشاورات بموجب المادة الرابعة من معاهدة واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت إن مجلس شمال الأطلسي سيجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل التوغل الروسي.

وذكر "الناتو" الجمعة أنه "اعترض" طائرات مقاتلة روسية في المجال الجوي الإستوني، وذلك في ثالث حادث يشمل طائرات روسية على الجناح الشرقي للتحالف العسكري الغربي في ما يزيد قليلا على أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الجيش الإستوني قوله، إن ثلاث مقاتلات من طراز ميغ-31 دخلت المجال الجوي الإستوني صباح الجمعة، قرب جزيرة فايندلو في بحر البلطيق دون تصريح وبقيت هناك لمدة بلغت 12 دقيقة.

وفي بيان على منصة التواصل الاجتماعي" إكس"، قالت هارت إن "الناتو تعامل على الفور واعترض الطائرات الروسية"، واصفة التعدي بأنه "مثال آخر على السلوك الروسي المتهور وقدرة الناتو على التعامل"، مضيفة أن طائرات إف-35 الإيطالية تولت المهمة.

يشار إلى أن دول البلطيق - إستونيا ولاتفيا وليتوانيا - لا تمتلك طائرات مقاتلة خاصة بها، ولذلك يتناوب حلفاء "الناتو" على تأمين المجال الجوي للبلدان الثلاثة.

ويأتي الحادث بعد أسبوع من إسقاط مسيرات روسية فوق بولندا من قبل طائرات مقاتلة بولندية تابعة للناتو.

وبعد تلك الحادثة، انتهكت مسيرة روسية المجال الجوي الروماني.

واعتبرت ممثلة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كايا كالاس أن "انتهاك المقاتلات الروسية للمجال الجوي الإستوني اليوم هو استفزاز خطير للغاية".

وأضافت في منشور لها على "إكس": "هذا هو الانتهاك الثالث من نوعه للمجال الجوي للاتحاد الأوروبي في غضون أيام ويزيد من تصعيد التوتر في المنطقة، وأن الاتحاد الأوروبي يقف متضامنا بالكامل مع إستونيا".

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "أوروبا تقف مع إستونيا في وجه أحدث انتهاك لروسيا لمجالنا الجوي".