العالم اليوم - البرتغال تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في هذا التاريخ

انتم الان تتابعون خبر البرتغال تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في هذا التاريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 01:20 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية مساء الجمعة أن البرتغال ستعترف رسميا الأحد المقبل بدولة فلسطين.

وسيأتي الاعتراف البرتغالي بدولة فلسطين قبيل انعقاد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى نفس الخطوة.

وأكدت الخارجية البرتغالية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن "البرتغال ستعترف بدولة فلسطين، وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم الأحد 21 سبتمبر".

وكانت حكومات عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا قد أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لتضيف بذلك ضغوطا دولية على إسرائيل بسبب عملياتها في الأراضي الفلسطينية.

وطرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، أول قرار يحثّ على الاعتراف بدولة فلسطينية، في إشارة إلى تغير المواقف تجاه إسرائيل بعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

لكن من المستبعد إقرار هذا الإجراء الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 صوتا مقابل 47.

وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس الشهر الماضي قد أظهر أن 58 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة.